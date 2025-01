CorSera - Via Okafor, è partito l'assalto del Milan a Rashford: lo United apre al prestito secco per sei mesi

vedi letture

Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere della Sera in merito al mercato di gennaio del Milan, con la partenza di Noah Okafor, che presto diventerà un nuovo giocatore del Lipsia, è partito l'assalto a Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United finito ora anche nel mirino del Barcellona. La novità importante delle ultime ore è che i Red Devils hanno aperto alla cessione in prestito secco per sei mesi.

Le parti sono al lavoro per risolvere il nodo dell'elevato ingaggio del giocatore inglese che guadagna 13 milioni di euro a stagione, una cifra assolutamente fuori dalla portata di tutti i club italiani. Il Milan, intanto, tiene vive anche altre piste alternative come per esempio quelle che portano a Kolo Muani del Psg e a Trincao dello Sporting Lisbona.