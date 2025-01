CorSera: "Walker ha 'il fuoco dentro'. Conceicao spera nell’inglese per governare lo spogliatoio"

"Walker ha 'il fuoco dentro'. Conceicao spera nell’inglese per governare lo spogliatoio": titola così questa mattina il Corriere della Sera su Kyle Walker che ieri è stato presentato ufficialmente alla stampa. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, il difensore inglese, che può giocare sia da terzino che da centrale, è stato preso soprattutto per la sua leadership, esperienza e personalità che potrebbero essere fondamentali in uno spogliatoio come quello rossonero.

Queste le parole di ieri in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic che ha dato il benvenuto a Walker: "Siamo qui per presentare il nuovo acquisto, Kyle Walker. Non c'è bisogno di presentare le sue caratteristiche, ha fatto la storia del City. E' un grande colpo, è un leader dentro e fuori dal campo. Anche se abbiamo tanti terzini destri, non potevamo dire no a Walker, era un'occasione che non si poteva perdere. Porterà tante cose in campo e fuori. Siamo fiduciosi che sarà importante per questa squadra. Benvenuto Kyle!".