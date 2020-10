L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina: "Young positivo, addio derby. Conte è in fibrillazione". L'inglese, che si trova in isolamento, è il sesto nerazzurro positivo al coronavirus. La società nerazzurra è preoccupata, così come Conte che è in fibrillazione in vista del derby di sabato contro il Milan a San Siro.