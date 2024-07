CorSport: "Abraham è stato messo in vendita, ma Ghisolfi non ha ancora offerte vere"

Il futuro di Tammy Abraham sembrerebbe essere sempre più lontano da Roma, nonostante Il Corriere dello Sport dica che il centravanti inglese voglia rimanere in giallorosso per giocarsi le sue carte e dare una svolta definitiva alla sua carriera dopo l'ultima, complicata, stagione.

De Rossi e Ghisolfi, però, non sarebbero dello stesso avviso, come confermato dal fatto che Abraham sarebbe stato messo in vendita dalla Roma, che al momento non avrebbe però ricevuto alcuna offerta vera, nonostante si sia parlato nelle scorse settimane di un interesse concreto da parte del Milan, che non avrebbe completamente abbandonato la pista che porta all'inglese, molto amico di Tomori, nonostante le insistenti voci che parlano di Fullkurg.

Per puntare sul classe '97, però, il Milan vorrebbe uno sconto sul prezzo del cartellino dal quale la Roma non avrebbe alcuna intenzione di schiodarsi. Scrive infatti il Corriere dello Sport che la prospettiva della società giallorossa è di cedere Abraham per una cifra intorno ai 20, 25 milioni di euro, così da non produrre una minusvalenza a bilancio.

Al momento nessuno si sarebbe fatto avanti in maniera concreta, motivo per il quale "Tammy si allena e, superato un problema alla schiena, spera di riprendersi il posto da titolare al centro dell’attacco dopo due anni. Classe ‘97, è ancora abbastanza giovane per dare una svolta alla sua carriera".