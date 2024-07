CorSport: "Arriva Fonseca. Subito al lavoro a Milanello"

vedi letture

Oggi per il Milan è in Fonseca Day. Dopo essere stato annunciato da Zlatan Ibrahimovic lo scorso 13 giugno in conferenza stampa, l'allenatore portoghese avrà in giornata un primo assaggio della Milano rossonera, affrontata fino ad adesso sempre e solo da avversario ai tempi della Roma.

Il suo arrivo nel capoluogo lombardo è previsto per stamani alle ore 12 al Malpensa Prime, dove accolto da una delegazione della dirigenza rossonera si dirigerà immediatamente a Milanello per prendere confidenza con quelle che sarà casa sua per i prossimi anni. Paulo Fonseca non avrà dunque tempo di fare il turista, anche perché lunedì si comincia a fare subito sul serio fra presentazione ufficiale a Casa Milan, prevista per le ore 11, e l'inizio ufficiale della stagione con il primo allenamento alle 17.

Si legge poi sul quotidiano capitolino che il lusitano avrà parecchio lavoro da fare, ma soprattutto che "ciò che affiorerà dalle parole d'esordio di Fonseca sarà sicuramente la necessità di operare sul mercato", anche perché parecchi dei calciatori che saranno presenti al raduno l'8 luglio, Ballo-Touré, Origi e Saelemaekers su tutti, difficilmente rientreranno nei suoi piani per la prossima stagione.