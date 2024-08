CorSport: "Attacco, grandi manovre. Punta: favorito Okafor"

vedi letture

Il grande quesito della settimana rossonera è stato e sarà fino al momento delle formazioni ufficiali : chi sostituirà Alvaro Morata al centro dell'attacco del Milan contro il Parma? Nonostante la suggestione Camarda, le soluzioni sono sempre state due, Noah Okafor e Luka Jovic.

Il primo dovrebbe essere il sostituto naturale dello spagnolo, ma stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il dubbio legato a chi sarà la prima punta domani pomeriggio potrebbe essere sciolto a favore del nazionale svizzero, decisivo con il gol del pareggio all'esordio in campionato contro il Torino. Non solo, il quotidiano parla anche di grandi manovre in attacco, che potrebbero vedere coinvolti Chukwueze e Loftus-Cheek.

Più nello specifico "la trequarti è suscettibile di cambiamenti, per domani a Parma. Una partita che il Milan potrebbe cominciare con Chukwueze, oppure impostare il pomeriggio in Emilia col più probabile avanzamento di Loftus-Cheek e il ritorno di Pulisic a destra sulla trequarti. Qualche cambiamento è da mettere in conto, dopo il debutto in cui Fonseca ha rischiato il grande flop. In ogni caso, sarà 4-2-3-1".