CorSport - Carica Pioli: "Milan pronto, possiamo vincerle tutte"

"Milan pronto, possiamo vincerle tutte", titola il Corriere dello Sport riprendendo le dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli alla vigilia del match contro la Salernitana. "Il tecnico rossonero si fida ma chiede ai suoi il massimo in una trasferta insidiosa", scrive il quotidiano romano, che poi riporta altre parole dell'allenatore milanista: "Gara importantissima per noi e non sappiamo che avversari troveremo: siamo concentrati sulla continuità di risultati, pronti a salire ancora di più".