CorSport: "CDK è protagonista. Al Milan i rimpianti"

All'indomani di Atalanta-Milan 2-1, il Corriere dello Sport titola così: "CDK è protagonista. Al Milan i rimpianti". Ad aprire le marcature è stato Charles De Ketelaere con il classico gol dell'ex. Il belga, che ha giocato un'ottima partita oltre alla rete segnata, continua a crescere sotto la guida di Gasperini ed è un lontanissimo parente del giocatore molto deludente visto in maglia rossonera.

Queste le parole di De Ketelaere dopo la partita ai microfoni di Sky: "Contro il mio ex club, sono contento. Soprattutto per la vittoria. Abbiamo la fiducia che possiamo vincere in ogni partita, si vede in campo anche contro questo MIlan che è molto forte. Fallo sul gol? Ho sentito nelle altre interviste che hanno protestato. Non è mai fallo, salto molto più in alto e ho le mani naturalmente lì. Non è mai fallo, non è che siccome lui è lì io non posso saltare per cercare la palla”.