CorSport - Champions: Milan, il passato impone di provarci

Il Corriere dello Sport si sofferma sul Milan in vista della gara di oggi contro il Liverpool. I rossoneri hanno appena ritrovato la Champions - scrive il quotidiano romano - l’orgoglio e il passato impongono di provarci fino in fondo. Può accadere di tutto: la squadra di Pioli può strappare il clamoroso pass per gli ottavi di Champions, retrocedere in Europa League o uscire da tutto. C’è un’evidenza che prevale su tutte le altre considerazioni: gli ottavi di Champions sono spalmati su quattro slot in un mese e tra andata e ritorno passano 21-22 giorni; ritrovarsi in Europa League, invece, significherebbe giocare due partite in più, tra l’altro il giovedì.