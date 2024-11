CorSport chiaro: "A gennaio servirà un vice di Fofana"

I discorsi di calciomercato hanno accompagnato questa sosta e lo faranno ancora per un paio di giorni, prima che si ritorni all'assoluta normalità e routine del calcio giocato dei club. Sul Milan si è detto tanto anche perché con il mese di gennaio che si avvicina, si avvicinano anche le speculazioni su possibili movimenti. In particolare il club di via Aldo Rossi potrebbe muoversi per rinforzare due posizioni che hanno la necessità di alternative: quella del mediano di centrocampo e quella del terzino sinistro.

Ed è proprio sulla prima che questa mattina si concentra il Corriere dello Sport che titola così: "Fofana ricarica le pile: a gennaio servirà un suo vice". E si legge ancora: "Con Bennacer out, l'altro francese ex Monaco ha fatto gli straordinari ed è stanco". O meglio, rischia di esserlo: non convocato da Deschamps, in questi giorni Youssouf Fofana ha potuto ritrovare energie ma alla lunga serve qualcuno che gli dia il cambio, in un ruolo tra l'altro molto dispendioso. Vengono riportati anche i due nomi in cima alla lista: uno è Reda Belahyane del Verona, l'altro è Morten Frendrup del Genoa.