CorSport: "Conceiçao, solo Milan: 'Il Cagliari viene prima di Rashford'"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive così stamattina in prima pagina: "Conceiçao, solo Milan: 'Il Cagliari viene prima di Rashford'". Stasera i rossoneri, freschi vincitori della Supercoppa Italiana, ospiteranno i sardi e Sergio Conceiçao, che guiderà per la prima volta il Diavolo davanti ai suoi tifosi a San Siro, ha spiegato ieri in conferenza stampa: "Penso che non può lavorare al Milan chi per una Supercoppa è pieno. Abbiamo goduto tanto e abbiamo meritato, siamo a 17 punti dal vertice della classifica. Un club che ha vinto 19 Serie A e 7 Champions non può avere la pancia piena per una Supercoppa. Dobbiamo cominciare a vincere e convincere già da domani per arrivare più in alto possibile. La Supercoppa è passata".

Da pochi giorni si è aperto il mercato di gennaio, le voci sul Milan non mancano, ma Conceiçao ha in testa solo la sfida contro il Cagliari di stasera: "Devo dire una cosa, la verità: la dirigenza ha provato a parlarmi di questo tema ma il momento era sbagliato perché avevamo partite importanti. Adesso non è il timing giusto, so che è importante e dobbiamo parlarne. Ma in questo momento la cosa più importante per me è la partita col Cagliari, il giorno dopo forse avremo tempo di parlare anche di questa cosa, che sicuramente è importante" le parole del portoghese in conferenza stampa.