CorSport - Coppa Italia, il Milan ha le giuste motivazioni

Comincia stasera l’avventura del Milan in Coppa Italia, trofeo che il club rossonero ha conquistato solo cinque volte nella sua storia e che non vince dalla stagione 2002-03. Insomma, sono quasi vent’anni. Ecco perché, come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il gruppo di Pioli avrà le motivazioni giuste per non lasciare nulla al caso e puntare sulla competizione: “La Coppa Italia - ha affermato il mister alla vigilia - è un'opportunità per dimostrare le nostre qualità. Dobbiamo fare il nostro meglio in ogni competizione”.