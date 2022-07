CorSport così sull'amichevole contro il Wolfsberger: "Pioli scalda Kjaer"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi è tempo di una nuova amichevole per il Milan che, in Austria dove sta svolgendo una settimana di ritiro, giocherà alle 19 contro il Wolfsberger, squadra che si è classificata quarta nell'ultimo campionato austriaco e che ha già giocato una partita ufficiale in questa stagione. Il Corriere dello Sport titola così in merito alla sfida: "Pioli va a caccia della continuità e scalda Kjaer". Il tecnico emiliano infatti dovrebbe mandare in campo dal primo minuto la maggior parte dei titolari che ormai hanno sulle gambe gli allenamenti necessari. Soprattutto potrebbe rivedersi, nella ripresa, Simon Kjaer in quella che potrebbe essere la prima apparizione sul terreno di gioco dallo scorso dicembre.