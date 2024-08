CorSport: "Difesa rossonera in crisi, ma la reazione è da big"

vedi letture

"Il lupo ha perso il pelo ma non il vizio", e in un certo senso questo vecchio detto rispecchia a pieno la situazione nella quale ieri la difesa del Milan si è presentata contro il Torino. Con l'arrivo di Paulo Fonseca si sperava che qualcosa fosse cambiato, quantomeno a livello di stabilità, ma invece la retroguardia rossonera è apparsa essere ancora una volta in crisi, quasi a voler far credere che ci sia bisogno di cambiare addirittura gli interpreti per provare altro.

Allo stesso tempo, però, scrive Il Corriere dello Sport, nonostante gli errori grossolani, su tutti il goffo tentativo di rinvio di Thiaw che ha difatti regalato il gol dell'1 a 0 al Torino, il Milan ha avuto una reazione da big, evitando una sconfitta che avrebbe potuto far iniziare l'avventura di Paulo Fonseca in rossonero decisamente in salita.

Sfruttando quanto successo ieri sera a San Siro, il quotidiano ha mosso un interessante spunto di riflessione, basandosi sull'antico difetto del Milan che è stato accentuato dalle scelte, alcune illogile, dell'allenatore portoghese. Più nello specifico si può leggere: "Se la sua idea è quella di schierare Pulisic trequartista centrale, cosi da poter inserire Chukwueze a destra, è difficile che possano bastare Bennacer e Loftus-Cheek a proteggere la difesa. Vero che in mezzo al campo, presto, ci sarà Fofana. E a breve anche Emerson e Pavlovic saranno in grado di giocare. Ma il dubbio che i nuovi possano non bastare resta. Soprattutto se i quattro davanti, una volta perso il pallone, non rientrano quasi mai".