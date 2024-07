CorSport dopo l'amichevole col Rapid: "Primi esperimenti. Difesa da rivedere"

Ieri pomeriggio il Milan di Paulo Fonseca ha affrontato il Rapid Vienna nella prima uscita ufficiale di questa stagione. La partita è terminata sul risultato di 1 a 1, ma la formazione rossonera l'avrebbe potuta addirittura scampare, vincendola grazie al gol di Florenzi, se non fosse stato per quella disattenzione sul finale che poi ha regalato a Demir il gol del pareggio.

Risultato che dunque sa un po' di beffa, ma a questo Milan, almeno per il momento, non gli si poteva chiedere di più, visto che come precisato anche da Il Corriere dello Sport, "molti tra i titolari sono ancora in vacanza o devono ancora arrivare dal mercato, mentre i (pochi) uomini di calibro disponibili sono stati gestiti tra primo (Calabria, Thiaw, Gabbia, Chukwueze) e secondo tempo (Tomori, Kalulu, Bennacer, Loftus-Cheek)".

Le gambe imballate hanno fatto il resto, con un difesa che soprattutto nel primo tempo è stata abbondantemente sufficiente, ma qualcosa si è visto, come ad esempio l'azione tipo di quello che dovrebbe essere il calcio di Paulo Fonseca, arrivata solo al 77' quando "Torriani apre per Kalulu che serve Bakoune, Bennacer viene incontro, riceve e restituisce il pallone al terzino che, subito, serve l’accorrente Daniel Maldini, il quale, di prima, trova Loftus-Cheek a campo aperto; l’inglese consegna la palla a Cuenca largo a destra: uno contro uno prima del triangolo (non concluso) con Jimenez".

Le basi per lavorare bene ci sono, così come c'è tutto il tempo per crescere e farlo bene.