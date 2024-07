CorSport: "Fonseca e il Diavolo, prima senza sorrisi"

Nella giornata di sabato è ufficialmente iniziata l'era di Paulo Fonseca al Milan, anche se con il piede sbagliato. Accolto praticamente da nessuno, se non dai giornalisti, l'allenatore portoghese si è diretto nell'anonimato più totale verso Milanello per iniziare a prendere confidenza con le strutture del centro sportivo rossonero, dove ci abiterà nei prossimi mesi per evitare di dedicare forze fisiche e mentali alla ricerca di una nuova squadra.

Ed ecco perché questa mattina Il Corriere dello Sport parla di "Fonseca e il Diavolo, prima senza sorrisi", riferendosi all'area pesante che si respira attorno al primo giorno di raduno di questo nuovo Milan, che per la prima volta in tanti anni non verrà accolto dai tifosi dei gruppi organizzati, visto che la curva ha comunicato la sua assenza in un post social pubblicato qualche giorno fa.

Inizia dunque in salita l'avventura di Paulo Fonseca al Milan, non solo per la fitta agenda di impegni che lo aspettano in questo primo vero giorno al rientro in Italia, ma anche perché si ritroverà a lavorare con una rosa sperimentale, che poco avrà a che vedere con quella che gestirà nel corso della stagione. Scrive il quotidiano, però, "Purtroppo per Fonseca, però, le note di cronaca più grigie non si fermano al tabellino convocati. Sui campi di Milanello, infatti, questo pomeriggio non sfilerà alcun nuovo acquisto. Il borsino del mercato milanista è, per ora, fermo al solo riscatto di Alex Jimenez. Non l'ideale, considerando che la Serie A inizia tra 40 giorni e che la rosa presenta lacune evidenti".