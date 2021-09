CorSport - Highlander Ibra: ieri alle 9 era già in palestra da solo a Milanello

Il Corriere dello Sport in edicola stamane fa un "viaggio nei segreti di Ibra". Come riporta il quotidiano romano, ieri mattina, quindi il giorno dopo la vittoria con la Lazio, il campione svedese si è svegliato presto e, poco dopo le 8, è salito in macchina per raggiungere Milanello: alle 9 era in palestra e si stava allenando da solo. I compagni e Pioli lo hanno trovato al lavoro. Non era un’eccezione: funziona così tutti i giorni e non c’è altro modo per tenersi in forma alla sua età. Esercizi e tecniche posturali, fondamentali per proteggere la schiena, allungare i muscoli ed evitare stiramenti, si sono moltiplicati negli ultimi anni: Zlatan deve salvaguardarsi e diventa decisivo il recupero tra una gara e l’altra. Anche ieri si è immerso nella vasca del ghiaccio per sottoporsi alla crioterapia, che aiuta a contrastare le infiammazioni e accelera il recupero fisico post-allenamento o post-infortunio.