CorSport: "Il casting di Cardinale e la scelta del Milan"

"Il casting di Cardinale e la scelta del Milan", titola il Corriere dello Sport oggi in edicola. Gerald Joseph Cardinale, fondatore di una holding finanziaria internazionale, la RedBird Capital, si è inserito nella trattativa per la cessione dell'Ac Milan dal fondo americano Elliott a quello del Bahrein Investcorp. La notizia è dei giorni scorsi ed un portavoce del gruppo ha così commentato al CorSport: "Al momento non commentiamo la notizia. Se cambierà qualcosa, daremo informazioni". Ma chi è Cardinale? Azionista di minoranza del Liverpool e di maggioranza del club francese del Tolosa, Cardinale negli ultimi due anni ha esaminato ottanta club in tutta Europa. Tra queste c’era anche la Roma, prima che l’acquisisse Friedkin. Ha lavorato per vent’anni a Goldman Sachs, gestendo asset per cento miliardi di dollari, prima di fondare la RedBird, holding che negli ultimi anni ha messo in moto un frenetico risiko di acquisizioni. In appena tre anni il valore del patrimonio gestito è passato da 1,5 a 6 miliardi.