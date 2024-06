CorSport - Il Milan vira forte su Guirassy, ma la clausola è un pericolo. Non solo il Dortmund in agguato

vedi letture

Il Milan sembra aver deciso: per l'attacco avanti tutta su Serhou Guirassy. Il centravanti guineano classe '96, rispetto ai nodi della trattativa Zirkzee, è l'unico obiettivo che il club rossonero possa puntare senza l'ingombro degli impegni internazionali. Perciò senza tempistiche dilatate.

Ma al momento il Diavolo vorrebbe inserire il turbo per chiudere in fretta il colpo, si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, allontanando le minacce delle pretendenti estere. Il 28enne reduce dall'exploit stagionale con lo Stoccarda piace e molto al Borussia Dortmund, rimasto folgorato dai tre gol rifilati dallo stesso Guirassy ai gialloneri in campionato, mentre gli interessi di Chelsea e Arsenal emergono gradualmente.

Oltre a questo, il Milan e le altre vogliono puntare sulla punta guineana per la clausola rescissoria, che impone il prezzo per accaparrarsi Guirassy pari a 17,5 milioni di euro. Sicuramente, specifica il quotidiano romano, tra commissioni e ingaggio i rossoneri dovrebbero sborsare di più, ma con una trattativa accurata le cifre potrebbero essere limate a favore della società di Via Aldo Rossi.