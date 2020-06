"Il pressing di Spadafora per la Serie A in chiaro": titola così questa mattina in prima pagina il Corriere dello Sport che spiega che il Ministro dello Sport è al lavoro per provare a superare il muro eretto dalla tv in vista della ripresa del campionato. Ci sono varie ipotesi sul tavolo, tra cui la possibilità di vedere i gol due ore dopo l'inizio delle partite.