CorSport in apertura: "Cessione Milan, ora ci siamo"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport apre parlando della vendita del club rossonero e titola in taglio basso: "Cessione Milan, ora ci siamo". Nell'occhiello viene riferito anche della conferma del ritiro degli arabi dalla trattativa, con RedBird che a questo punto ha la strada spianata per poter concludere la trattativa con Elliott. Come si legge nel sottotitolo, secondo il quotidiano sportivo è "imminente la chiusura".