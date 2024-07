CorSport in prima pagina: "Pavlovic abbraccia il Milan"

vedi letture

Nonostante manchi ancora l'ufficialità, Strahinja Pavlovic può virtualmente definirsi un nuovo giocatore del Milan. Negli scorsi giorni il Diavolo ha compiuto un grande passo concreto verso il serbo convincendo il Salisburgo con l'ultima importante offerta, migliorata rispetto a quelle precedenti e che difatti ha portato gli austriaci a dare il definitivo via libera al trasferimento in rossonero del gigante serbo.

Adesso è davvero una mera questione di tempo prima che Pavlovic venga annunciato dal Milan, anche perché stando anche a quanto riportato in prima pagina questa mattina da Il Corriere dello Sport, il difensore è già a Milano insieme al suo agente per svolgere le visite mediche e successivamente firmare il contratto che lo legherà al Diavolo per le prossime stagioni.

MN - Pavlovic: le visite mediche in fase di programmazione tra mercoledì e giovedì

Pavlovic-Milan ormai ci siamo, il difensore serbo è atterrato in Italia e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche con il club rossonero prima di firmare il suo contratto con il Diavolo. Il giocatore si sottoporrà ai test di rito prima di recarsi a Casa Milan per mettere nero su bianco l'accordo con il suo nuovo club, per poi mettersi a disposizione di Fonseca e iniziare la sua avventura in Italia sponda Milan. Come appreso dalla nostra redazione, le visite mediche per il nuovo difensore rossonero sono in fase di programmazione tra mercoledì e giovedì.