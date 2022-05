CorSport in taglio alto, apre così: "Milan, ultimatum dal Bahrain"

MilanNews.it

Non solo lotta per il campionato ma anche questioni extra-campo molto spinose per il Milan, come quella legata alla cessione del club. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica uno spazio in prima pagina in taglio alto e titola: "Milan, ultimatum dal Bahrain". E poi continua nel sottotitolo: "Il fondo d'investimento arabo contesta la gestione della trattativa". Infatti Elliott non ha ancora fatto sapere nulla e continua a rimanere in silenzio, in attesa della fine di questo campionato.