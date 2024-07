CorSport: "Koke: Morata offeso anche al ristorante in Spagna"

vedi letture

Che il rapporto fra la Spagna e Morata non sia mai stato idilliaco l'ha confermato il diretto interessato in una recente intervista rilasciata ad un importante portale di notizie nazionale, ai microfoni del quale aveva difatti confermato ed annunciato il suo addio all'Atletico Madrid in questo calciomercato. In patria il neo attaccante del Milan è come se non venisse apprezzato quanto dovrebbe, come confermato anche dai diversi striscioni, contro di lui, che sono stati esposti durante la parata della Nazionale spagnola in occasione dei festeggiamenti della vittoria di Euro2024.

Non si tratta di vittimismo, ma di realtà, come confermato anche dall'amico Koke, che in una recente intervista rilasciata a Marca ha detto: "Essere preso di mira dai tifosi capita un po’ a tutti, ma è vero che la gente ultimamente se la prendeva in particolare con Alvaro. Andiamo a mangiare spesso insieme e la gente gli dice di tutto. Mi dispiace che sia partito, perché abbiamo un’ottima relazione fin dai tempi in cui eravamo bambini. Gli auguro tutto il meglio. Ad ogni modo, se non riusciva più a essere con la testa al 100% concentrata sulla squadra, ha fatto bene a chiedere al club di lasciarlo partire. Lo sentivo quasi ogni giorno per incoraggiarlo. Gli ripetevo sempre che avrebbe sollevato la coppa, il sogno di tutti i giocatori":