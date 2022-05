CorSport: "L'è un gran Milan, l'Inter si inchina. Estasi per una festa attesa troppo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"L'è un gran Milan, l'Inter si inchina. Estasi per una festa attesa troppo" scrive il Corriere dello Sport commentando la vittoria dei rossoneri. La formazione di Pioli vince il campionato, tornando al successo a 11 anni di distanza. Estasi rossonera in un Mapei Stadium gremito di tifosi milanisti. A fine partita invasione totale con i giocatori presi d’assalto e spogliati. Poi la premiazione e le medaglie al collo, la doccia a Pioli, l’ovazione per Ibra e Leao.