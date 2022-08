CorSport - L'ultima suggestione di mercato è Lokonga dell'Arsenal

MilanNews.it

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, l'ultimo nome uscito per il mercato rossonero è quello di Albert Sambi-Lokonga, centrocampista 22enne belga in forza all'Arsenal. Il calciatore era già stato cercato la scorsa estate prima di passare ai Gunners. Ciononostante oggi appare fuori dai piani di Arteta e si starebbe guardando intorno per trovare una nuova sistemazione che gli garantisca anche la presenza in Champions League.