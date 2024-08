CorSport: "La fase difensiva è uno dei problemi più evidenti, ma non l'unico"

Contro il Parma più che il Milan di Paulo Fonseca è sembrato essere quello dell'ultima parte della scorsa stagione di Stefano Pioli, sfilacciato, senza anima e con i reparti tanto distanti fra loro al punto che ogni azione offensiva degli avversari è stata pericolosa. E pensare che la società ha scelto il portoghese per risolvere proprio questi problemi, che al momento, però, sembrerebbero essersi addirittura amplificati.

In una lunga e dettaglia analisi della situazione, questa mattina in edicola Il Corriere dello Sport ha ribadito che la fase difensiva è uno dei problemi più evidenti di questo Milan, ma non sarebbe l'unico. Il quotidiano ha infatti parlato anche di imprecisione, scrivendo che: "il Milan ha pagato una costante imprecisione nei passaggi nelle zone calde del campo; buonissima parte dell'88% dei passaggi riusciti, infatti, comprende la prima fase di possesso tra difesa e centrocampo, resa agile sabato dall'atteggiamento molto attendista della squadra di Pecchia. Sono troppi, invece, i passaggi sbagliati nell'ultimo quarto di campo. E lì la conseguenza è presto detta: palla recuperata dagli avversari, contropiede a campo aperto con i soli Tomori e Pavlovic a tentare i recuperi disperati".