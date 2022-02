CorSport - Maignan si candida a diventare il miglior portiere della Serie A

I numeri premiano Maignan. Il Corriere dello Sport mette a confronto il francese con l'ex portiere del Milan, Donnarumma. Se non dovesse prendere gol contro la Salernitana, Mike migliorerebbe lo score rossonero rispetto alla scorsa stagione: un’altra partita con la porta inviolata, infatti, porterebbe a dieci il numero di clean-sheet dopo 26 giornate, uno in più del campionato 2020/21 con Gigio tra i pali. Ma non solo: mai con Donnarumma il Milan ha avuto una media così bassa di gol subiti: attualmente è di 0,86 a partita, prima i rossoneri erano arrivati al massimo a 0,88. Insomma, Maignan sta facendo benissimo e si candida - scrive il quotidiano romano - a diventare il miglior portiere della Serie A.