CorSport: "Milan, Abraham si propone. Ibra ci pensa"

Il Milan potrebbe e non dovrebbe accontentarsi del solo Alvaro Morata in questo calciomercato. L'intenzione della dirigenza rossonera è quella di mettere a disposizione di Paulo Fonseca una batteria di tre prime punte in grado di poter sostenere le competizioni alle quali la squadra parteciperà l'anno prossimo.

Oltre al casting per il nuovo numero 9, dalle parti di Casa Milan è anche iniziato quello del terzo attaccante, che potrebbe rispondere al nome di Tammy Abraham. Stando infatti a quanto scritto stamattina da Il Corriere dello Sport, l'attaccante della Roma si sarebbe proposto tramite il suo entourage, con il Milan, ed Ibrahimovic, che ci avrebbe iniziato a pensare.

L'inglese, super amico di Tomori in tutto questo, potrebbe rappresentare essere una vera e propria possibilità per il Diavolo, che non avrebbe però alcuna intenzione di abbassarsi alle alte richieste della Roma. La società giallorossa valuta infatti Abraham circa 30 milioni di euro, cifra che il Milan non avrebbe alcuna intenzione di investire, quanto meno sull'inglese, che vorrebbe invece portare a Milanello con la formula del prestito. L'impressione è che dunque queste trattative possano protrarsi ad oltranza, con il tutto che potrebbe risolversi intorno ai 17 milioni di euro con l'inserimento di una contropartita tecnica come Alexis Saelemaekers, profilo che tanto piace a Daniele De Rossi. Staremo a vedere,