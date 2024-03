CorSport: "Milan, Adli verso la conferma. Botta Theo ma sarà convocato"

"Milan, Adli verso la conferma. Botta Theo ma sarà convocato" scrive il Corriere dello Sport. Ultime di formazione in casa Milan, in vista della gara con la Lazio. Pioli dovrebbe confermare Adli in cabina di regia in mezzo al campo, con pochi cambi rispetto all'ultima gara con l'Atalanta. Theo Hernandez ha preso una botta ma dovrebbe recuperare ed essere almeno convocato: se non dovesse farcela spazio a Florenzi altrimenti l'ex Roma a destra al posto di Calabria e Theo sulla fascia mancina. In avanti squalificato Jovic, ci sarà Giroud dal 1' minuto.

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.