CorSport: "Milan, attesa Fofana. Cresce l’idea Cardoso"

"Milan, attesa Fofana. Cresce l’idea Cardoso": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che il club rossonero continua ad avere Youssouf Fofana come primo obiettivo per rinforzare il centrocampo nonostante il Monaco sia un osso duro con cui trattare. Nel caso in cui l'affare non dovesse andare in porto adesso, in via Aldo Rossi puntano a prendere il francese tra un anno quando andrà via a zero.

E così il Milan sta valutando anche dei profili alternativi a Fofana: negli ultimi giorni sono in rialzo per esempio le quotazioni di Johnny Cardoso, centrocampista americano con passaporto italiano del Betis Siviglia. Resta nel mirino del Diavolo anche Manu Koné del Borussia Mönchengladbach.