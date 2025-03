CorSport: "Milan, avanza Cesc. L’ostacolo è il Como"

In merito al futuro della panchina rossonera, l'edizione del Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così: "Milan, avanza Cesc. L’ostacolo è il Como". Negli ultimi giorni, si è parlato soprattutto del possibile ritorno a Milanello di Massimiliano Allegri, ma ora sarebbero in rialzo le quotazioni di Cesc Fabregas, il quale piace molto in via Aldo Rossi per il suo stile, la sua immagine e il gioco proposto. C'è però un ostacolo non indifferente da superare: lo spagnolo possiede infatti delle quote del club lariano e quindi prima di dire sì al Diavolo dovrebbe cederle.

Fabregas e le voci sulla panchina del Milan

Da settimane ormai il nome di Fabregas viene accostato alla panchina del Milan. Dopo l'ultima gara a San Siro contro i rossoneri, il tecnico del Como non ha voluto commentare queste voci: "Questa partita rafforza la sua candidatura per il Milan? Prossima domanda. Si parla tanto di me? La mia mentalità è che voglio diventare il miglior allenatore del mondo. E per far questo devo lavorare tanto".