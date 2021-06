CorSport - Milan-Brescia, passi avanti nella trattativa per Tonali

Passi avanti nella trattativa tra Milan e Brescia per Sandro Tonali. Come riporta il Corriere dello Sport, la negoziazione prosegue all'insegna del dialogo e della fiducia. Il Milan ha già versato 10 milioni di euro per il centrocampista e vorrebbe spenderne al massimo altri 10, tra parte fissa e bonus, per un totale di 20 milioni, più l'inserimento di una contropartita tecnica. Oltre al giovane Olzer, al Brescia piace molto Lorenzo Colombo, ma i rossoneri non vorrebbero perdere definitivamente l'attaccante classe 2002.