CorSport: "Milan, Diallo guida la corsa alla difesa"

"Milan, Diallo guida la corsa alla difesa", scrive oggi il Corriere dello Sport. Prosegue il casting in casa Milan per trovare il sostituto di Simon Kjaer. Il grande obiettivo ora è Diallo, del Paris Saint Germain, ma la trattativa non è per niente facile. Diallo è quel profilo che, come Tomori un anno fa, può arrivare in Italia cercando lo spazio che a Parigi non sta trovando. Però ora è impegnato in Coppa d'Africa. Ed il Paris Saint Germain vuole circa 25 milioni di euro per liberarlo. Il rischio che le trattative per il difensore cercato dal Milan vadano fino agli ultimi giorni di gennaio è concreto, con Gabbia che potrà partire solo quando il buco sarà stato coperto.