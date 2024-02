CorSport: "Milan, difesa sotto tiro ma l’emergenza è finita"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Milan, difesa sotto tiro ma l’emergenza è finita". La squadra rossonera continua ad incassare troppi gol (32 reti in 26 partite di campionato), ma Stefano Pioli può essere almeno felice per il fatto che l'emergenza infortuni è praticamente finita: Thiaw è già tornato in campo da qualche settimana, Kalulu era in panchina domenica contro l'Atalanta, mentre Tomori dovrebbe tornare tra i convocati per la trasferta di domani a Roma contro la Lazio.

Se il Milan ha incassato così tanti gol la colpa è senza dubbio anche dei tanti infortuni che hanno colpito il reparto offensivo. Basti pensare che Kalulu è stato fuori quattro mesi, mentre Thiaw e Tomori due mesi. A questo problema si aggiunge poi un difetto della squadra rossonera in questa stagione, vale a dire il poco equilibrio in campo: troppe volte, infatti, i difensori vengono lasciati soli in balia dell’avversario oppure non sono posizionati nel modo corretto quando vengono attaccati.