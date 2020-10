CorSport: "Milan, Donnarumma e Calhanoglu: stretta sui rinnovi"

"Donnarumma e Calhanoglu: stretta sui rinnovi" scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi sul Milan. A pagina 14 si parla del futuro delle due colonne portanti dei rossoneri. Il portierone a scadenza nel 2021, il trequartista fondamentale per Pioli. A Milanello è atteso Raiola per iniziare a discutere del contratto di Donnarumma: il nodo è la clausola.