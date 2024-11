CorSport - Milan, enigma Theo Hernandez. E il rinnovo resta ancora da discutere

Dopo il pareggio per 3-3 in casa del Cagliari, Theo Hernandez, il capitano del Milan, è finito nuovamente nel mirino delle critiche. Il laterale francese, alla sesta stagione in rossonero, sembra essere meno continuo rispetto alle passate annate: soffre dietro, è discontinuo ma deve giocare sempre perché Calabria e Royal non danno le stesse garanzie.

Come riferito dal Corriere dello Sport, c'è poi anche la questione extra-campo con il rinnovo a tenere banco. Il francese ha 2 anni di contratto, "a Milano sta bene e vorrebbe prolungare, però resta da trovare l’intesa economica con la società", scrive il quotidiano e resta ancora da discutere la questione relativa al possibile prolungamento. Nei prossimi giorni l’agente di Theo spera di avere un contatto col Milan per cominciare a dialogare sulle cifre, i bonus e la durata del contratto con il club che non potrà non tenere conto della flessione del giocatore nell'ultimo periodo in fase di rinnovo.