Corsport - Milan , il probabile undici per l'amichevole con il Panathinaikos

In attesa dell'esordio in campionato, il Milan si avvicina all'ultima amichevole dell'estate rossonera. La squadra di Pioli, questa sera, affronterà il Panathinaikos a Trieste per quello che sarà un test importante per valutare lo stato di forma della rosa milanista. L'11 che con tutta probabilità scendera in campo contro i greci sarà composto da Maignan e una difesa a quattro composta da Calabria, Romagnoli, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo poi spazio a Tonali e Bennacer che saranno il raccordo con la trequarti formata da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Unica punta, invece, il francese Olivier Giroud.