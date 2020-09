Corsport - Milan, il rilancio del club parte dall'Europa

Lunga analisi del Corriere dello Sport, in edicola quest'oggi, sulle ambizioni stagionali del Milan. Dopo una stagione complicata e positiva allo stesso tempo, i rossoneri torneranno in Europa per cercare di rilanciare il prestigio del club nel continente. In questo senso, il club rossonero ha l'ambizione di tornare a vincere e raggiungere obbiettivi importanti e, in questo senso, l'Europa League può essere uno di questi. L'ultima volta in Europa del Milan è stata la trasferta europea in Grecia a Dicembre 2018: i superstiti di quella partita, in particolare, sono solo 8 ovvero i due fratelli Donnarumma, Romagnoli, Musacchio, Kessiè, Castillejo, Conti e Calabria. L'unico giocatore nella rosa ad aver vinto il trofeo, invece, è Zlatan Ibrahimovic con il Manchester United.