CorSport - Milan, Jimenez è il candidato principale a prendere il posto di Leao contro la Roma

Nell'ultimo match contro il Verona, Rafael Leao è stato costretto ad abbandonare il campo durante il primo tempo per un problema muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto il giorno dopo hanno escluso lesioni, ma hanno evidenziato un'elongazione al flessore. Il portoghese, che avrà un nuovo controllo nei prossimi giorni, salterà sicuramente la sfida di campionato di domenica contro la Roma, ma spera di recuperare per la semifinale di Supercoppa Italiana del 3 gennaio contro la Juventus.

Chi sostituirà Leao contro la Roma vista anche l'assenza di Okafor e Pulisic? Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, il candidato principale a prendere il posto del portoghese come esterno alto a sinistra è Alex Jimenez. Con lo spagnolo in attacco, il ruolo di terzino sinistro dovrebbe essere ricoperto da Theo Hernandez che tornerebbe così titolare dopo due panchine di fila.