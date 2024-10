CorSport: "Milan, Leao si esalta solo in Nazionale"

vedi letture

C'è il serio rischio che possa scoppiare un "caso Leao" in quel di Milano. Nel post partita della Scozia, intervenuto ai microfoni di A Bola, il numero 10 del Milan ha mandato una frecciata a Paulo Fonseca e club, recepita ma che non preoccupa più di tanto.

Il portoghese ha infatti detto che "Quando sono qui (in Portogallo, ndr) sento il sostegno di tutti. Anche l'allenatore ha molta fiducia in me e questo è fondamentale per il mio gioco", quasi a voler lasciare intendere che in rossonero questo non succede. In effetti l'allenatore del Diavolo gli chiede di sacrificarsi nella fase difensiva e correre all’indietro, mentre lui preferisce cercare la profondità in avanti.

In merito a questo discorso questa mattina Il Corriere dello Sport ha titolato "Milan, Leao si esalta solo in Nazionale", scrivendo però che la ritrovata felicità in Nazionale potrebbe aiutarlo a superare questo complicato momento in rossonero.