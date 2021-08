Corsport - Milan, Messias diventa reale obbiettivo solo con la cessione di Castillejo

Tra i nomi che tengono banco in casa Milan in questi giorni è presente anche quello di Messias. Il brasiliano in forza al Crotone, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è un giocatore che piace a Pioli per la capacità di dribbling e di saltare l'uomo e potrebbe essere una valida alternativa a Saelemaekers. Un eventuale affondo del Milan per il giocatore, tuttavia, è vincolato solo alla cessione di Castillejo che ad oggi appare ancora improbabile per mancanza di concrete offerte.