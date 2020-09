Corsport - Milan, no al Psg per Bennacer: l'algerino è incedibile

Se il Milan momentaneamente è concentrato nel mercato in entrata, deve restare vigile anche riguardo quello in uscita. Secondo quanto arriva dalla Francia e quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, dal Psg sarebbe arrivata un'offerta di 40 milioni di euro per Bennacer. I rossoneri in tutta risposta hanno replicato con un secco 'no' in quanto l'algerino è ritenuto incedibile. Lo stesso giocatore si sarebbe mostrato restio al trasferimento in quanto vuole crescere e giocarsi le sue carte nel Milan.