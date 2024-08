CorSport - Milan, nuovi contatti con Samardzic: lui vuole solo i rossoneri

vedi letture

Il Milan non dorme, seppur dopo l'arrivo di Morata e Pavlovic non siano arrivati più altri acquisti. Ma nell'idea progettuale della dirigenza di Via Aldo Rossi servono ancora dei rinforzi da garantire a Paulo Fonseca e tra l'affare Emerson Royal e il fronte Fofana, conteso dal Manchester United, si staglia sull'orizzonte l'ipotesi Lazar Samardzic.

Certezza inossidabile

Più di una possibilità di ingaggiare il centrocampista serbo dell'Udinese ancora marchiato dal mancato trasferimento all'Inter lo scorso anno. I contatti con l'entourage del classe 2002 sono sempre vivi, garantisce Il Corriere dello Sport: nelle scorse ore il Milan ha ricevuto nuove garanzie dal talento dell’Udinese circa la volontà di trasferirsi in rossonero.

Da formulare l'offerta

Il giocatore di 22 anni ha già dato l’ok allo sbarco all'ombra della Madonnina e di San Siro da diversi giorni ormai, tuttavia ha voluto trasmettere rinnovata fiducia nel Milan sulle proprie intenzioni. La palla però passa al club rossonero, che deve imboccare la via giusta per instaurare l'affare con l’Udinese: i friulani sono disposti a negoziare, ma alle giuste condizioni e senza - riferisce il quotidiano romano - l'inserimento di contropartite tecniche. Non è da escludere però un dietrofront a pochi giorni dalla chiusura del mercato.