CorSport - Milan, per l'attacco spunta anche Dovbyk del Girona

C'è un nuovo nome per l'attacco del Milan che questa estate farà un grosso investimento per prendere un grande centravanti: si tratta di Artem Dovbyk, giocatore classe 1997 del Girona e dell'Ucraina che ha segnato 24 gol nell'ultima Liga spagnola. La punta ucraina ha un contratto lungo (fino al 2028) e il suo prezzo è lievitato dopo l'ottima stagione che ha giocato e per questo non sarà facile strapparlo al club spagnolo.

Per l'attacco milanista sono sempre validi anche altri nomi, anche se sono tutte piste che, per motivi diversi, sono piuttosto complicate: Gimenez del Feyenoord, per esempio, piace molto, ma il prezzo del suo cartellino è alto. Il Milan non ha tolto gli occhi nemmeno da Zirkzee, però la richiesta di 10-15 milioni di euro di commissioni da parte dei suoi agenti hanno reso tutto più difficile. Per quanto riguarda Guirassy, invece, il nodo è lo stipendio, oltre al fatto che su di lui c'è il forte interesse del Borussia Dortmund.