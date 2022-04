CorSport - Milan, proseguono i contatti per l'accordo con Origi

MilanNews.it

Spazio anche per il calciomercato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni riporta che il Milan prosegue il dialogo, alla ricerca di un accordo definitivo, con gli agenti di Origi per acquistarlo in vista dell'estate. In fase di definizione anche i contratti di Rafa Leão e Ismaël Bennacer.