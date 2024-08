CorSport: "Milan, rosa da sfoltire però arrivano tanti no"

Gli acquisti hanno sicuramente la priorità, ma nella conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca Zlatan Ibrahimovic fu piuttosto chiaro, l'intenzione del Milan è quella di mettere a disposizione dell'allenatore portoghese una rosa da 23, massimo 25 giocatori, motivo per il quale in questo calciomercato la dirigenza si starebbe dedicando molto anche alle uscite per sfoltire una rosa che al momento conta molti più giocatori di quelli che dovrebbero poi andare a formare il gruppo definitivo.

Stando però a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, le intenzioni ci sono tutte, peccato che ad oggi il Milan avrebbe ricevuto tanti no, soprattutto dai giocatori, vedi Divock Origi e Fode Ballo-Touré che avrebbero rifiutato gran parte delle proposte presentategli perché non convinti dalle destinazioni e/o dai progetti. Mentre l'attaccante belga si è precluso la possibilità di andare a giocare in Turchia, il terzino senegalese avrebbe fatto lo stesso arrivando a rifiutare addirittura il Besiktas, perché convinto di poter trovarsi una sistemazione in Premier League.

Liberarsi di questi due esuberi, ma non solo, è uno degli obiettivi del Milan in questo calciomercato, anche perché entrambi pesano a bilancio 10 milioni di euro lordi, somma importante che potrebbe essere reinvestita in qualche acquisto, ma che rischia invece di rimanere lì, bloccata.