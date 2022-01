CorSport - Milan, Sanches opzione per giugno: proseguono i colloqui con Mendes

Proseguono i dialoghi per Renato Sanches. Lo riporta il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle strategie di mercato del Milan in vista delle prossime sessioni. Quella per il portoghese è un’operazione che potrebbe sbocciare a giugno, quando i rossoneri, molto probabilmente, perderanno Kessie a parametro zero. Il centrocampista del Lille ha lo stesso agente di Leao, ovvero Jorge Mendes, con il quale si sta lavorando per allungare il contratto dell'attaccante.