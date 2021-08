CorSport: "Milan, tutto fatto per Adli ma tra un anno. E arriva Junior Messias"

"Milan, tutto fatto per Adli ma tra un anno. E arriva Junior Messias" scrive il Corriere dello Sport soffermandosi sul mercato del Milan. Non sarà Romain Faivre l'ultimo colpo di mercato del Milan. Il Brest ieri in serata ha detto no all’ultima proposta del Milan che si avvicinava ai quindici milioni di euro, bonus compresi. I rossoneri hanno accelerato per Yacine Adli del Bordeaux e Junior Messias del Crotone. Il centrocampista dei francesi ha sostenuto le visite mediche ma resterà per un anno in prestito al Bordeaux (accordo per circa 10 milioni, bonus compresi). Nella notte chiuso l'accordo con il Crotone per Messias.