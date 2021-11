CorSport: "Milan, ultima chance contro l'Atletico Madrid"

Oggi tocca alle milanesi in Champions, con l'Inter che ospita lo Shakhtar Donestsk e vuole provare a chiudere il discorso qualificazione: nerazzurri agli ottavi se battono gli ucraini e contemporaneamente lo Sheriff perde contro il Real Madrid. Il Milan invece è all'ultima spiaggia in casa dell'Atletico Madrid: deve vincere per tenere accese le speranze. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport.